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01.11.2020 12:02
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На берегу Финского залива нашли человеческую ступню

Прогулка у Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области закончилась для петербурженки общением с полицией. Её внимание привлекли кости, которые оказались человеческой ногой.

Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, накануне незадолго до шести вечера в полицию обратилась 33-летняя жительница проспекта Наставников. Она рассказала, что на берегу Финского залива примерно в шести километрах от деревни Дубки на территории стройплощадки наткнулась на кости.

Приехавшие на место полицейские увидели скелетированную ступню ноги. Рядом нашли зелёный резиновый сапог и один носок. Останки передали в морг на исследование.

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Комментарии (19)

вадики
Хм!Ну кто бы сомневался!У нас традиции культурной столицы!только расчленена!
vic_5e4cd1938d1a8
"Приехавшие на место полицейские увидели скелетированную ступню ноги."
А у какой части тела может быть ступня, кроме, как у ноги, неужеле, по мнению "Ф" появился выбор? Ступня руки или ступня головы ...
В общем, "Ф.", почему-то, к сожалению, продолжает писать безграмотно.
Skazochny
Расчленинград.
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