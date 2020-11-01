На берегу Финского залива нашли человеческую ступню

Прогулка у Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области закончилась для петербурженки общением с полицией. Её внимание привлекли кости, которые оказались человеческой ногой.



Как стало известно «Фонтанке» 1 ноября, накануне незадолго до шести вечера в полицию обратилась 33-летняя жительница проспекта Наставников. Она рассказала, что на берегу Финского залива примерно в шести километрах от деревни Дубки на территории стройплощадки наткнулась на кости.



Приехавшие на место полицейские увидели скелетированную ступню ноги. Рядом нашли зелёный резиновый сапог и один носок. Останки передали в морг на исследование.

