Водители грузовиков похищали дизайнерские вещи из аэропорта так ловко, что полиция об этом узнавала только на следующий день

По версии окружного прокурора, 33-летний Дэвид Лакарриер и 43-летний Гэри Макартур, которые возглавляли группировку, ранее работали водителями в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Они использовали связи и инсайдерскую информацию, чтобы подделать документы, дающие доступ к прибывающим грузам. Лакарриеру и Макартуру, а также еще двум их сообщникам предъявлены обвинения по 22 пунктам — в том числе речь идет о краже в особо крупном размере, заговоре и подлоге.

Четверым мужчинам в США предъявлено обвинение в хищении дизайнерских товаров Chanel, Gucci и Prada на шесть миллионов долларов. Об этом сообщает ABC News.

Первая кража произошла 31 января 2020 года — прямо со взлетно-посадочной полосы злоумышленники забрали в свой грузовик четыре контейнера с сумками, одеждой и аксессуарами Prada на 804 тысячи долларов. О похищении узнали только на следующий день, когда за вещами приехали настоящие грузчики. Полицейские нашли пустой трейлер, в котором перевозили украденное, он был очищен отбеливателем.



Второе ограбление прошло по точно такой же схеме 17 мая. Но на этот раз «водители грузовиков» забрали товаров Chanel и Gucci на сумму более 4,4 миллиона долларов. Спустя день полиции снова удалось найти трейлер, точно так же тщательно очищенный отбеливателем.



Летом полиции все же удалось установить слежку за подозреваемыми, после чего часть похищенного нашли в салоне красоты. В нем обнаружились более трех тысяч сумок и предметов одежды Gucci, а также тысяча кошельков, ювелирных изделий и солнцезащитных очков Chanel. Украденное оценили в 2,5 миллиона долларов. При этом на уже начавшемся суде Лакарриер и Макартур заявили о своей невиновности. Их адвокат подчеркнул, что до сих пор не было предъявлено ни одного доказательства.