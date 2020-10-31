Охранник торгового центра на Заневском заступил дорогу вооружённому пистолетом посетителю и поплатился минутой страха

Пистолет пошёл в ход при конфликте в торгово-развлекательном комплексе в Красногвардейском районе Петербурга. Вооружённый посетитель обещал нажать на курок, целясь в голову охранника.



Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, вооружённый мужчина коротал в ТРЦ «Заневский каскад» на одноимённом проспекте вечер четверга. Оружие он выхватил, не найдя общего языка с 25-летним охранником. По словам сотрудника, посетитель поднёс пистолет к его голове и пригрозил, что убьёт и его, и окружающих. Впрочем, от слов к делу тот не перешёл.

