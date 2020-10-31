Охранник торгового центра на Заневском заступил дорогу вооружённому пистолетом посетителю и поплатился минутой страха
Пистолет пошёл в ход при конфликте в торгово-развлекательном комплексе в Красногвардейском районе Петербурга. Вооружённый посетитель обещал нажать на курок, целясь в голову охранника.
Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, вооружённый мужчина коротал в ТРЦ «Заневский каскад» на одноимённом проспекте вечер четверга. Оружие он выхватил, не найдя общего языка с 25-летним охранником. По словам сотрудника, посетитель поднёс пистолет к его голове и пригрозил, что убьёт и его, и окружающих. Впрочем, от слов к делу тот не перешёл.
В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Шлиссельбургского проспекта, ранее проблем с Уголовным кодексом не имевший. У мужчины изъяли пневматический пистолет, его агрессивную демонстрацию квалифицировали как уголовное хулиганство.