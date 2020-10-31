Минфин США предупредил о наказании за сделки на рынке искусства с бизнесменами под санкциями. Отдельно упомянуты Ротенберги

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ночь на 31 октября опубликовало рекомендации для рынка искусства по сделкам с лицами под санкциями. Американские власти предупредили о рисках для музеев и аукционов из-за соглашений с бизнесменами, попавшими под ограничения. Отдельно прозвучали имена миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов.



В Минфине США считают, что этот рынок крайне привлекателен для «подсанкционных предпринимателей» из-за его непрозрачности, а также из-за участия в сделках посредников. «Мобильность, скрываемость и субъективная оценка стоимости [дорогостоящих произведений искусства] усиливают их уязвимость к обходу санкций», — говорится в сообщени OFAC. В качестве примера американские власти привели доклад в Сенате США о том, что российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги якобы связаны с фиктивными компаниями, которые приобретали дорогостоящие произведения искусства. По утверждению сенаторов, Ротенберги приобрели 10 картин за 6,8 млн долларов на аукционе Sotheby’s уже после того, как попали под ограничения. Представитель Ротенбергов называл эти обвинения «полным абсурдом».

