The Wall Street Journal: Ротенберги могли обходить санкции, торгуя картинами Брака, Шагала и Магритта
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги могли обходить американские санкции, используя рынок искусства. Об этом 29 июля пишет The Bell со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), который изучил расследование Сената, посвященное этой проблеме. Сами Ротенберги все обвинения отвергают.
Как пишет издание, еще в 2014 году, почти сразу после введения первых индивидуальных санкций, Ротенберги якобы приобрели 10 картин на аукционе Sotheby’s за 6,8 млн долларов — в том числе, полотна Жоржа Брака и Марка Шагала. Затем миллиардеры купили картину Рене Магритта за $7,5 млн. «Всего с момента введения санкций Ротенберги смогли потратить или перевести $91 млн, в том числе $18,4 млн на предметы искусства», - уточняет The Bell.
По версии WSJ, Ротенберги могли воспользоваться «более мягким отношением аукционных домов к установлению истинных владельцев предметов искусства». Например, в 2019 году на продажу на Christie’s выставлялось полотно «Мост-2» Лионеля Фейнингера. Представители Ротенберга говорили, что «картина принадлежит компании с Маршалловых островов», этого аукциону оказалось достаточно. Правда, покупателя на картину так и не нашлось.
Представители Christie’s, Sotheby’s, а также более мелких аукционных домов заявили, что нарушение санкций не поддерживают. При этом они подчеркнули,что о связи с Ротенбергами российского арт-дилера Грегори (Григория) Бальцера им ничего неизвестно. Его адвокат уже заявил, что Бальцер никогда не имел дел с Ротенбергами, а расследование сената США испортило его бизнес. Представитель самих бизнесменов подчеркнул, что они никогда не использовали предметы искусства для обхода санкций.