The Wall Street Journal: Ротенберги могли обходить санкции, торгуя картинами Брака, Шагала и Магритта

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги могли обходить американские санкции, используя рынок искусства. Об этом 29 июля пишет The Bell со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), который изучил расследование Сената, посвященное этой проблеме. Сами Ротенберги все обвинения отвергают.



Как пишет издание, еще в 2014 году, почти сразу после введения первых индивидуальных санкций, Ротенберги якобы приобрели 10 картин на аукционе Sotheby’s за 6,8 млн долларов — в том числе, полотна Жоржа Брака и Марка Шагала. Затем миллиардеры купили картину Рене Магритта за $7,5 млн. «Всего с момента введения санкций Ротенберги смогли потратить или перевести $91 млн, в том числе $18,4 млн на предметы искусства», - уточняет The Bell.

