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30.10.2020 17:25
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Совбез: В субкультуру «шутинга» вовлечены 70 тысяч подростков по всей России

«Буллинг», «кибербуллинг», «офники» набирают в школах группы криминальной направленности, заявил 30 октября секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности.

По его словам в социальных сетях только в группах, посвященных «шутингу», насчитывается до 70 тысяч подростков.

«Растет количество подростков — участников молодежных субкультур, таких, как «скулшутинг», «колумбайн». [Их число] в социальных сетях достигло уже более 70 тыс. человек», — цитирует Патрушева ТАСС.

Секретарь Совбеза также уверен, что сообщества, посвященные буллингу, кибербуллингу и им подобные, формируют в образовательных организациях группы криминальной направленности. В них активно призывают к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов.

По словам Патрушева, активизировалась и вербовка молодежи радикальными исламскими фундаменталистскими группами.

В Совбезе выразили обеспокоенность тем, что в России усиливается воздействие на подростков крайне левых и крайне правых экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок.

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Комментарии (7)

paha
Ваще ничего не понял.
hedgehog_
правильно. нечего в школу ходить. надо в церкви стоять. ну или рядом на паперти
dedmoroz_5e4d8827384c2
Совбез - это не мониторинговая миссия, а структура действия. Соцсети отлично отмониторят восьмиклассники за маленькие денежки. А вот что подросткам конкретно предлагают взрослые уважаемые дяди и тёти за немаленькие деньги из СБ, чтобы они занялись полезным обществу и себе делом?
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