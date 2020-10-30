Совбез: В субкультуру «шутинга» вовлечены 70 тысяч подростков по всей России
«Буллинг», «кибербуллинг», «офники» набирают в школах группы криминальной направленности, заявил 30 октября секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности.
По его словам в социальных сетях только в группах, посвященных «шутингу», насчитывается до 70 тысяч подростков.
«Растет количество подростков — участников молодежных субкультур, таких, как «скулшутинг», «колумбайн». [Их число] в социальных сетях достигло уже более 70 тыс. человек», — цитирует Патрушева ТАСС.
Секретарь Совбеза также уверен, что сообщества, посвященные буллингу, кибербуллингу и им подобные, формируют в образовательных организациях группы криминальной направленности. В них активно призывают к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов.
По словам Патрушева, активизировалась и вербовка молодежи радикальными исламскими фундаменталистскими группами.
В Совбезе выразили обеспокоенность тем, что в России усиливается воздействие на подростков крайне левых и крайне правых экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок.