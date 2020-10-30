«Золотая маска» привезёт в Петербург «Антигону», «Детей солнца» и «Сережу»
С 6 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска», в рамках которого покажут три спектакля — «Антигону» воронежского Камерного театра, «Детей солнца» новосибирского «Красного факела» и «Сережу» МХАТа им. А. П. Чехова.
Французский драматург Жан Ануй написал свою «Антигону» в 1942 году. Михаил Бычков поставил пьесу в 2018-м, найдя в тексте почти 80-летней давности темы, созвучные дню сегодняшнему. Это, как и прежде, тема выбора — между законами этическими и законами государственными. Вопрос об истинной свободе здесь становится решающим, а борьба за нравственные принципы как раз и делает героиню свободной, противопоставляя Креону с его фальшивыми принципами и мнимой свободой. Смотрите спектакль 6 ноября в 19:00 на сцене Каменноостровского театра (Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова). (16+)
Новосибирские «Дети солнца» уже успели собрать восторженные отзывы критиков и зрителей — и совершенно заслуженно. А режиссер Тимофей Кулябин известен виртуозным умением прочитывать классические тексты новаторски. Выбрав для постановки не самую востребованную драму Максима Горького, Кулябин перенес место действия в Кремниевую долину, а ученого-химика Протасова переквалифицировал в программисты. Но главное не изменилось — тревожным предчувствием надвигающихся перемен, неизбежных и неотвратимых, наполнены и воздух места, где живут герои, и их каждое движение и звук. Показы состоятся 17 и 18 ноября в 19:00 на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». (16+)
Роман «Анна Каренина» положен в основу смешного, трепетного, трогательного и яркого «Серёжи». Так звали маленького сына героини. Режиссер Дмитрий Крымов вычленяет из толстовского текста именно материнскую линию и вокруг нее строит свой спектакль. Анне, которую актриса Мария Смольникова играет объемно и многомерно, все время приходится выбирать — между охватившим ее чувством к офицеру Вронскому и любовью к своему ребенку, между страстью и долгом. Спектакль покажут 27 и 28 ноября в 19:00 на сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова. (16+)
Наталия Эфендиева