«Золотая маска» привезёт в Петербург «Антигону», «Детей солнца» и «Сережу»

С 6 по 28 ноября в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска», в рамках которого покажут три спектакля — «Антигону» воронежского Камерного театра, «Детей солнца» новосибирского «Красного факела» и «Сережу» МХАТа им. А. П. Чехова.



Французский драматург Жан Ануй написал свою «Антигону» в 1942 году. Михаил Бычков поставил пьесу в 2018-м, найдя в тексте почти 80-летней давности темы, созвучные дню сегодняшнему. Это, как и прежде, тема выбора — между законами этическими и законами государственными. Вопрос об истинной свободе здесь становится решающим, а борьба за нравственные принципы как раз и делает героиню свободной, противопоставляя Креону с его фальшивыми принципами и мнимой свободой. Смотрите спектакль 6 ноября в 19:00 на сцене Каменноостровского театра (Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова). (16+)