«Ситуация только разгоняется». Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге стоит ждать уже в следующем году

К таким выводам пришли участники научно-практической конференции Biotechclub, которую организовала компания BIOCAD. Участвовали в ней внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов, главврач Боткина Денис Гусев, проректор по перспективным проектам Политеха Алексей Боровков и другие. Выдержку из их беседы фармкомпания приводит 30 октября.

Основным источником инфекции является молодежь, а границы не откроют раньше середины 2021 года. Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге еще далеко впереди.

В одном они сошлись однозначно — «ситуация только разгоняется». Пик в Москве ожидается в декабре этого года, в Петербурге — ближе к новогодним праздникам, в первой половине января 2021 года. Боровков добавил, что ожидать открытия границ не стоит до середины следующего года.

Главный инфекционист комитета по здравоохранению Петербурга и член-корреспондент РАН, профессор Константин Жданов напомнил, что говорить о второй волне «не совсем корректно», потому что разбушевалось то, что с нами с марта. «Сейчас на рост количества заболевших влияют, с одной стороны, ослабление мер изоляции, а с другой — так называемый «молодой» фактор — это школьники, студенты и те молодые люди, которые весной были в изоляции, а после летнего отпуска инфицировались, но переносят это заболевание бессимптомно, являясь основным источником инфекции», — добавил Жданов.

За последние сутки в Петербурге зарегистрирован 801 случай заражения. Всего больных больше 60 тысяч.