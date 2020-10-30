Техническая неисправность привела к ДТП и затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 30 октября. Легковой автомобиль получил удар от колеса фургона.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке улицы Партизана Германа и Петергофского шоссе у грузовой «ГАЗели» отвалилось колесо и ударило ехавший рядом автомобиль.

В результате участники ДТП перегородили проезд в сторону центра, объезжать ДТП водителям приходится по «встречке» через двойную сплошную, добавляют в группе. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке затруднено, но сильных заторов не наблюдается.