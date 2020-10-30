В России упростили порядок оформления соцвыплат на приобретение жилья для молодых семей
Правительство упростило процесс оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей. Об этом сообщается 30 октября на сайте кабмина.
Как следует из подписанного премьером Михаилом Мишустиным постановления, «теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг». Для того, чтобы заверить бумаги, понадобится электронная подпись одного из членов семьи.
На господдержку могу рассчитывать семьи в возрасте до 34 лет включительно, даже без ребёнка, и одинокие родители. Основной критерий для одобрения — нужда в улучшении жилищных условий.
«Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит», — рассказали в правительстве.
Полученные от государства деньги можно направить на приобретение дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Президент РФ Владимир Путин поручил ввести к июлю 2021 года возможность при поддержке государства взять ипотеку под строительство индивидуальных жилых домов.