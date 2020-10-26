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26.10.2020 21:27
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Путин дал 8 месяцев на запуск ипотеки для россиян под строительство частных жилых домов

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры для поддержки россиян, которые собираются строить индивидуальные жилые дома. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Речь идёт, в первую очередь, о предоставление ипотечного кредита. Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2021 года.

В своём послании к Федеральному Собранию в феврале 2020 года Путин уже давал задание проработать программу поддержки индивидуального жилого строительства. Планируется, что к 2024 году должно вводиться в эксплуатацию более 40 млн кв.м ежегодно.

Министерство строительства внесло в правительство программу поддержки ИЖС в августе.

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Комментарии (8)

hal9000
Помоему надо лучше дать поручение чтобы банки работали нормально...точнее их менеджмент..ато итак с этим строительством нервотрепка..еще банки тупят...наберут менеджеров с первого попавшего ларька...
victor_k
Путен дал 8 месяцов на удвоение ВВП.
Путен дал 8 месяцов на создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест...

И т.д.

Сколько ещё Россия будет терпеть этого ... ?
260965961
Умора! Не прошло и 30 лет после предложения программы "400 - 500 дней", как власть решила попиариться и на этом. Получится как и с дальневосточным гектаром(((
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