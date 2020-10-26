Путин дал 8 месяцев на запуск ипотеки для россиян под строительство частных жилых домов
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры для поддержки россиян, которые собираются строить индивидуальные жилые дома. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Речь идёт, в первую очередь, о предоставление ипотечного кредита. Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2021 года.
В своём послании к Федеральному Собранию в феврале 2020 года Путин уже давал задание проработать программу поддержки индивидуального жилого строительства. Планируется, что к 2024 году должно вводиться в эксплуатацию более 40 млн кв.м ежегодно.
Министерство строительства внесло в правительство программу поддержки ИЖС в августе.