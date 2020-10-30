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30.10.2020 12:01
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На ЗСД пришлось поднимать «перевертыша»: на въезде с Благодатной опрокинулся «ГАЗон»

Въезд на Западный скоростной диаметр в Московском районе Петербурга утром 30 октября частично перегородил грузовик. Благо движение в это время было уже не слишком плотным.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, на въезде на ЗСД с Благодатной улицы в южном направлении в левом ряду опрокинулся грузовик «ГАЗон». На фото видно, что машину вдобавок развернуло «против шерсти».

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» «Фонтанке» рассказали, что пострадавших в ДТП нет. Грузовик уже поставили на колеса и скоро увезут. Поскольку трафик минимальный, пробок из-за ДТП не было.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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