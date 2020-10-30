«Поженились, как и обещали». Генеральный директор event-агентства рискнул построить шатер во время пандемии

«Фонтанка» продолжает собирать истории участников проекта «Покупай у своих». Тимур Федосов, генеральный директор event-агентства, которое организует свадьбы и корпоративы в банкетном шатре на берегу Финского залива, рассказал о том, как ему удалось заработать этим летом.

«К моменту начала локдауна — к концу марта — мы уже имели довольно большое количество свадеб — по показателям на февраль мы уже опережали весь сезон-2019, чему были очень рады», — вспоминает Тимур. После введения ограничений компания лишилась половины заказов, ещё треть перенеслась на следующий год и только пятая часть сохранилась.



В конце июня, когда разрешили работать летним кафе и террасам, Федосов решил рискнуть и возобновить работу. «Дело в том, что у нас летнее заведение, которое работает с мая по сентябрь включительно, и по окончании сезона мы демонтируем шатёр, а к маю снова его выставляем, это трудоёмкий и дорогой процесс, потому что, помимо установки самого шатра, его необходимо празднично украсить, снабдить электрикой и оборудованием, а также привести саму платформу и окружающую территорию в хорошее состояние, — объясняет Тимур. — На момент того, как мы решили всё же запускаться, имеющиеся проекты даже не перекрывали наших затрат на старт, содержание и последующий демонтаж площадки. Но мы рискнули и не прогадали: за короткий срок мы набрали практически всё количество заказов, которое до этого потеряли. Конечно, с учётом наших успехов по набору заказов к сезону-2020, если бы не локдаун, мы бы раза в 2 превысили по выручке показатели сезона-2019, но и тому, что в итоге получили, мы тоже рады».

Федосов называет 4 причины успеха: грамотная реклама, антикризисное управление (решения по ценовой политике и акциям), доверие со стороны клиентов и приток новых заказчиков из закрытых в пандемию ресторанов.



Но без проблем, конечно же, не обошлось. «Во-первых, не все наши коллеги в это сложное время повели себя корректно, вскрылось очень много «гнойников», многие подрядчики показали свои истинные лица. Ещё возмутило то, что, когда мы и другие законопослушные заведения были закрыты и терпели убытки, ряд заведений продолжал работать, несмотря на ограничения, и даже более того — переманивал наших клиентов, это очень злит и удручает, — делится Тимур. — Также из минусов можно назвать то, что не все наши клиенты адекватно отреагировали на происходящее, у кого-то не выдержали нервы, у кого-то появились проблемы с работой и деньгами, но с 90% клиентов мы всё уладили мирно, ведь отмена свадеб с мая по июль произошла не по нашей вине, и всем клиентам, в чьи даты мы не имели права работать, мы вернули предоплату, как того требует закон. Но от одних «недовольных» клиентов, которые захотели усидеть на двух стульях и под шумок поступить по отношению к нам не совсем корректно, мы получили судебный иск о «защите прав потребителей», но с этим разберётся суд — тем более что мы по всем фронтам правы, — это тоже будет для нас полезный опыт и пригодится в будущем».

