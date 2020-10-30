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30.10.2020 08:55
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«Макдоналдс» на Московском «минировал» клиент. Спустя несколько часов он вернулся

Поводом для закрытия «Макдональдса» на Московском проспекте в Петербурге послужил личный визит беспокойного горожанина. Его задержали когда он вернулся к месту преступления.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, неизвестный пришел в заведение около половины двенадцатого утра днем ранее. Он доверительно сообщил, что ресторан скоро взорвется. Звонок в 112 прошел через полчаса, оперативники приехали к месту предполагаемого взрыва ближе к часу дня. Внутри они ничего не нашли.

Около шести часов вечера патруль у соседнего дома задержал подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний житель Московского района. Его отпустили с подпиской о невыезде как подозреваемого по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Из здания эвакуировали 35 человек. Ресторан был закрыт несколько часов.

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Комментарии (2)

Alex001
Я примерно догадываюсь, из-за чего он так сделал.
Безальтернативно худшая точка макдоналдс в городе.
Постоянно очереди, постоянно "теряют" заказы, далее делают морду кирпичом, типа это нормально. Деньги возвращать при этом отказываются - ещё минут через 15 собирают заказ. Жалобы на них кол-центр не принимает.
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