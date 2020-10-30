«Макдоналдс» на Московском «минировал» клиент. Спустя несколько часов он вернулся

Поводом для закрытия «Макдональдса» на Московском проспекте в Петербурге послужил личный визит беспокойного горожанина. Его задержали когда он вернулся к месту преступления.

Как стало известно «Фонтанке» 30 октября, неизвестный пришел в заведение около половины двенадцатого утра днем ранее. Он доверительно сообщил, что ресторан скоро взорвется. Звонок в 112 прошел через полчаса, оперативники приехали к месту предполагаемого взрыва ближе к часу дня. Внутри они ничего не нашли.

Около шести часов вечера патруль у соседнего дома задержал подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний житель Московского района. Его отпустили с подпиской о невыезде как подозреваемого по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о терроризме.