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29.10.2020 14:45
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На Московском проспекте закрылся «Макдоналдс». Посетителей заменила полиция

Любителей фастфуда лишили обеда в ресторане быстрого питания рядом со станцией метро «Московская» в Петербурге 29 октября. По наводке анонимного «минёра» заведение проверяют экстренные службы.

О закрытии «Макдоналдса» на Московском проспекте, 195, около двух часов дня сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Подходы к кафе перекрыли автомобили полиции и спасателей. Там же дежурит карета скорой помощи.

По информации «Фонтанки», оторваться от обеда посетителям пришлось из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва. Сотрудники правоохранительных органов ищут взрывоопасное и обследуют помещение и прилегающую территорию.

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