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29.10.2020 22:40
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Соловки закрыли из-за COVID-19

Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Архангельская епархия.

Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага.

«Вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Запрет доступа на Соловецкий архипелаг для приезжих и туристов уже вводили в начале апреля. В июле архангельские власти сделали ряд послаблений, в том числе разрешили туристам и паломникам въезд на Соловки при наличии медицинской справки об отсутствии COVID-19.

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Комментарии (1)

virusanet
а на что монахи харчеваться станут?
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