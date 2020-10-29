Соловки закрыли из-за COVID-19

Сообщение с Соловецким архипелагом в Архангельской области вновь закрыли для туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Архангельская епархия.

Правительство Архангельской области сообщило, что закрыло доступ туристам на Соловецкие острова из-за ситуации с коронавирусом. Теперь купить билеты на самолет или водный транспорт до Соловков могут только жители архипелага.

«Вновь вводятся ранее действующие ограничения на воздушное и водное сообщение с муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.