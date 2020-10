Минфин США расширил санкции по Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список по Ирану пять физических лиц, среди которых один гражданин КНР и один гражданин Индии, и 11 юридических лиц, в том числе две организации из Сингапура и пять из Китая.



«Управление вносит в санкционный список восемь организаций за участие в продаже и закупках иранской нефтехимической продукции при посредничестве [компании] Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая уже была внесена в санкционные списки в январе 2020 года, — отмечается в тексте. — Данные организации из Ирана, Китая и Сингапура участвовали в операциях, организованных Triliance Petrochemical Co. Ltd., или содействовали усилиям компании по обработке и перемещению средств, полученных от продажи нефтехимической продукции».