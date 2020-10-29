FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 21:52
0
Печать

Минфин США расширил санкции по Ирану

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в список по Ирану пять физических лиц, среди которых один гражданин КНР и один гражданин Индии, и 11 юридических лиц, в том числе две организации из Сингапура и пять из Китая.

«Управление вносит в санкционный список восемь организаций за участие в продаже и закупках иранской нефтехимической продукции при посредничестве [компании] Triliance Petrochemical Co. Ltd., которая уже была внесена в санкционные списки в январе 2020 года, — отмечается в тексте. — Данные организации из Ирана, Китая и Сингапура участвовали в операциях, организованных Triliance Petrochemical Co. Ltd., или содействовали усилиям компании по обработке и перемещению средств, полученных от продажи нефтехимической продукции».

По утверждению ведомства, продажа нефти является ключевым источником дохода Ирана якобы для финансирования дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке и в Венесуэле.

Вся собственность и имущественные интересы включенных в американские санкции лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые деловые операции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний