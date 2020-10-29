Зеленский призвал к расследованию на фоне решения КС по антикоррупционным законам

«Главные вопросы — почему вообще появилось это решение КС, какие мотивации видим в этом решении мы, какая законодательная база попала под решение КС и почему. И, честно говоря, хочу сказать от себя — эти моменты влияния на работу КС, тут я хотел бы обратиться с просьбой к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению. И в принципе, за последние месяцы то, что мы с вами видим, работу Конституционного суда, их решения и так далее», — сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правоохранительным органам с просьбой расследовать обстоятельства, которые привели к принятию Конституционным судом Украины (КС) решения о неконституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, пишет Интерфакс.

Как сообщалось, ранее КС обнародовал решение, которым отменил уголовную ответственность за заведомо недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации (ст. 366–1 УК Украины).

Также суд признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни. Фактически отменены права уполномоченных лиц НАПК и задачи уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Неконституционными теперь являются сообщения о существенных изменениях в имущественном положении декларантов, а также статья закона «О предотвращении коррупции» об ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Суд лишил НАПК ряда прав, в частности на доступ к реестрам, составление протоколов об административных правонарушениях, внесение предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проведение антикоррупционных проверок в государственных органах (в частности по защите обличителей), обращение в суд с исками (заявлениями) по признанию незаконными нормативно-правовых актов и тому подобное.