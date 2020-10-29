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29.10.2020 18:02
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УЕФА не стал наказывать игроков «Краснодара», не преклонивших колено в поддержку BLM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал оценку акции перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4). Как сообщает 29 октября Russia Today со ссылкой на пресс-службу организации, наказывать футболистов «Краснодара», которые не встали на колено, не будут.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Перед игрой все футболисты «Челси» встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Из «Краснодара» присоединились лишь два игрока.

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Комментарии (11)

260635291
Жизни всех имеют значение. А не только темнокожих. Всё правильно сделали.
Olen
Вот и молодцы!
У нас свобода совести и каждый имеет право кого-то не любить и не поддерживать. Даже если у него другой цвет кожи.
Maik5
Это что обязаловка? В правилах прописано? Дур-дом.
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