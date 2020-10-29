УЕФА не стал наказывать игроков «Краснодара», не преклонивших колено в поддержку BLM
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал оценку акции перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4). Как сообщает 29 октября Russia Today со ссылкой на пресс-службу организации, наказывать футболистов «Краснодара», которые не встали на колено, не будут.
Перед стартовым свистком в Краснодаре прошла акция BLM.— Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020
У быков на колено встали не все 🤔https://t.co/6tkWmzmgs0 pic.twitter.com/UmaRRbPHqF
«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявили в пресс-службе УЕФА.
Перед игрой все футболисты «Челси» встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Из «Краснодара» присоединились лишь два игрока.