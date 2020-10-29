Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, написала 29 октября в своем инстаграме, что незнакомые люди пишут ей оскорбления после неудачной игры сине-бело-голубых в Дортмунде (0:2).



«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо. Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много.

