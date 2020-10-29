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29.10.2020 12:56
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Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака пожаловалась на оскорбительные сообщения после третьего подряд поражения сине-бело-голубых

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, написала 29 октября в своем инстаграме, что незнакомые люди пишут ей оскорбления после неудачной игры сине-бело-голубых в Дортмунде (0:2).

«Очень много критики. И так мало слов поддержки, когда это действительно необходимо. Я люблю «Зенит». Как в момент ярких побед, так и в тяжелые дни поражений. Почему-то многие незнакомые люди считают нужным написать мне пару гадких слов, оскорблений. Так вот, я таких людей блокирую. Потому что семья — это святое. Моя семья. Мой клуб. За свою семью я горой. И за любимый «Зенит». Люби «Зенит» больше побед. Их впереди еще много.

P. S. Папа у меня самый крутой. И я его очень люблю», — написала Майя.

Фото: скриншо сторис в Instagram

Ее сообщение перепостила Анна Семак, жена главного тренера «Зенита», и добавила от себя: «Я горжусь тем, что воспитала таких детей. Любящих и благодарных. Это самое важное».

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Это третье поражение подряд для петербургского клуба.

Фото: скриншо сторис в Instagram

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Комментарии (13)

263877541
А чего он хотел молоко бесплатное ?
Владислав Гольянов
Валите в Уфу!
svetlana1977
Что за люди, я не понимаю..
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