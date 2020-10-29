«Зенит» опять проиграл в Лиге Чемпионов. Шансов на выход из группы — ноль

Встреча старых друзей

В составе «Боруссии» уже третий год выступает экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. В 2012 году бельгиец перешел в команду Лучано Спаллетти вместе со звездным бразильцем Халком — за обоих тогда отдали немыслимые ныне 100 млн долларов. Переход тот с исторической точки зрения обсуждать можно в разных тональностях, но точно можно сказать одно: за годы игры в «Зените» Витсель номер не исполнял, на поле выкладывался, а в предпрощальном интервью «Фонтанке» раскрылся как умный и глубокий собеседник. Из Петербурга Аксель отправился за длинным китайским юанем в Тяньцзинь (трогательно, но клуб на настоящий момент объявлен банкротом) и после годичной командировки сумел вернуться в европейский клуб, претендующий на приставку «Топ»: контракт с «Боруссией» Витсель подписал до 2022 года.



С главным форвардом немцев «Зенит» встречался еще в первой еврокубковой кампании Семака: в августе 2018 года петербургский клуб со скрипом, но прошел норвежский «Мольде», который тогда тренировал нынешний руководитель «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер. Один из самых ярких участников того противостояния тоже ушел на повышение: молодой норвежский нападающий Эрлинг Холлан, уступив «Зениту», в возрасте 18 лет перешел в «Ред Булл Зальцбург», а оттуда — спустя всего 16 матчей — в «Боруссию». В первых трех матчах за новый клуб 8 раз пробил по воротам, забил 7 голов — скорострельность норвежского вундеркинда даже по современным сверхатакующим футбольным меркам феноменальная.

Футбольное рондо

Матч с «Боруссией» в карьере Семака-тренера уже был. В феврале 2014 после поражения от немцев в отставку с поста главного тренера «Зенита» был отправлен Лучано Спаллетти. Его ассистент Семак, завершивший незадолго до того многолетнюю карьеру футболиста и вошедший в тренерский штаб петербургского клуба, на две встречи получил титул «исполняющий обязанности главного тренера». В первой игре Сергей Богданович без шансов проиграл ЦСКА, а во второй — и на тот момент последней — сотворил локальную сенсацию: обыграл «Боруссию» в Дортмунде 2:1. Сенсация эта имела скорее стилистическое значение, нежели турнирное: в следующий раунд плей-офф за счет голов, забитых на промозглом стадионе «Петровский», все равно прошли немцы. Повторение сюжета очевидно: прошло 6 лет, Семак определенно состоялся как тренер — 4 трофея за 2 года работы в «Зените», - возвращение в Дортмунд, когда дела дрянь. В 2014 году петербургский клуб переживал непростые времена; сложности есть и сейчас: за неделю «Зенит» проиграл два раза подряд.



Отдел кадров

Перед вторым матчем группового этапа Лиги Чемпионов «Зенит» продолжил испытывать кадровые трудности: у Сердара Азмуна, который субботний матч против «Рубина» пропустил, официально диагностирована ангина. Малком, получивший травму на тренировке пару недель назад, полетел с командой в Дортмунд, попал в Инстаграммы коллег, но, как выяснилось, взяли его с собой для прохождения медицинского обследования, а не для участия в матче.

В старте Семак решил вернуться к схеме 4-4-2. Аналитики до игры отметили, что «Зенит» не вышел играть в 5 защитников, что уже выглядело вызовом. Неожиданно в старте оказался бразильский новобранец Вендел и заслуженно — Александр Ерохин, который своей результативностью в последних играх однозначно заслужил место на поле с первых минут. С учетом потерь в группе атаки связка нападающих была безальтернативной: Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Протокол матча

Первый тайм «Зениту» однозначно удался. Команды ушли на перерыв со счетом 0:0: по нынешним временам для российских клубов это уже можно было сочесть за успех. В перерыве случилась сенсация: Семак снял с игры Дзюбу. На поле вышел Андрей Мостовой.

