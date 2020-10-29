Швейцария исключила Россию из cписка стран, для граждан которых обязателен 10-дневный карантин
Швейцария исключила Россию из перечня стран, прибывающим откуда гражданам необходимо пройти обязательный карантин из-за коронавируса. Обновленный список опубликован на сайте швейцарского Минздрава.
В списке остались только четыре страны с повышенным риском заражения COVID-19: Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Кроме того, изолироваться надлежит прибывающим в Швейцарию из трех французских регионов — О-де-Франс, Иль-де-Франс и Французской Полинезии, пишет 29 октября РБК.
Перечень потенциально опасных с эпидемиологической точки зрения стран швейцарские власти обновляют каждые две недели. Если показатель заболеваемости на 100 тыс. населения там на 60 и более пунктов превышает показатель Швейцарии, то государство признается опасным, для прибывающих из него вводится десятидневный карантин.
Москва и Женева договорились об открытии границ для некоторых категорий граждан в начале августа. При этом въезжать в Швейцарию разрешено только лицам с видом на жительство в стране. Туристические поездки все еще остаются под запретом.