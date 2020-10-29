Актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса и записал обращение к россиянам, в котором он призвал не верить отрицающим ковид людям. По его словам, болезнь стала самой тяжелой из всех, что ему пришлось переносить.



«Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!», - написал Куценко в своем Instagram 29 октября.