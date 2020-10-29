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29.10.2020 07:09
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«Очень коварная болезнь». Гоша Куценко вылечился от коронавируса и обратился к отрицающим COVID-19

Актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса и записал обращение к россиянам, в котором он призвал не верить отрицающим ковид людям. По его словам, болезнь стала самой тяжелой из всех, что ему пришлось переносить.

«Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!», - написал Куценко в своем Instagram 29 октября.

Он посоветовал верить только врачам и тем, кто уже перенес болезнь. «А особенно верьте тем, кого уже нет», - добавил Куценко и привел в пример Китай, где люди здоровы, потому что «соблюдают элементарную дисциплину».

О заболевании актера стало известно неделю назад. Все спектакли были перенесены.

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Комментарии (1)

Vodjatel
Лучшая роль , но Станиславский бы все о своём )))
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