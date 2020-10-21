Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом
Актер Гоша Куценко заявил о переносе всех ближайших спектаклей из-за госпитализации. Об этом он сообщил в своем инстаграм-блоге 21 октября.
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Друзья! Я приболел! Все-таки. 😎 Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений - театр на Таганке). Билеты действительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Земляной Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!👋🏻
«Друзья! Я приболел! Все-таки.???? Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакль «Love Letters», назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений — театр на Таганке). Билеты действительны», — написал актер под фото на больничной койке.
Как сообщают СМИ, актер заболел коронавирусом, несмотря на то, что, по его же словам, переболел им еще в первую волну.