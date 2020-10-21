FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.78р91.56р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
21.10.2020 15:22
5
Печать

Гоша Куценко попал в больницу с коронавирусом

Актер Гоша Куценко заявил о переносе всех ближайших спектаклей из-за госпитализации. Об этом он сообщил в своем инстаграм-блоге 21 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья! Я приболел! Все-таки. 😎 Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений - театр на Таганке). Билеты действительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Земляной Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!👋🏻

Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

«Друзья! Я приболел! Все-таки.???? Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакль «Love Letters», назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений — театр на Таганке). Билеты действительны», — написал актер под фото на больничной койке.

Как сообщают СМИ, актер заболел коронавирусом, несмотря на то, что, по его же словам, переболел им еще в первую волну.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

hal9000
заболел и заболел..полежал выздоровел..а сейчас простуду подхватишь сразу клеймо вирусов ..изолировать..давление какое то унижения....еще дольше из за этой атмосферы будешь выздоравливать..итак когда болеешь депресня а тут еще добавляют идиоты...нафиг я даже если и заболею ни к каким врачам обращаться небуду..это дурдом полный устроили..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний