Актер Гоша Куценко заявил о переносе всех ближайших спектаклей из-за госпитализации. Об этом он сообщил в своем инстаграм-блоге 21 октября.

«Друзья! Я приболел! Все-таки.???? Поэтому так складываются обстоятельства, что мы вынуждены перенести спектакль «Love Letters», назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений — театр на Таганке). Билеты действительны», — написал актер под фото на больничной койке.



Как сообщают СМИ, актер заболел коронавирусом, несмотря на то, что, по его же словам, переболел им еще в первую волну.

