Испанский суд: Россия была готова выслать 10 тысяч солдат ради независимости Каталонии, за пособием по информационной войне ездили в Петербург

О российском следе в деле о референдуме и попытки отделения Каталонии от Испании 28 октября пишут местные СМИ со ссылкой на материалы суда. Встречи и контакты некоторых каталонцев с россиянами якобы были направлены на реализацию стратегии дезинформации и дестабилизации. Её, по мнению следствия, претворяет в жизнь правительство Путина, а направлена она сразу против всего Евросоюза.

Утверждается, к примеру, что доверенное лицо бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, Виктор Террадельяс, ездил в Россию для беседы с представителями группы, созданной «в эпоху Горбачева». Обсудить планировалось криптоплатформу. До дела не дошло, Террадельяс был арестован.

Из прослушки его же переговоров стало ясно, что некая «русская группа» была готова «инвестировать» в независимую Каталонию до 300 миллионов долларов. Эти же русские якобы были готовы отправить в регион 10 тысяч солдат и взять на себя внешние долги новой страны. Отмечается, что Пучдемон не принял предложение, потому что испугался и сбежал в Бельгию.

Были контакты с россиянами, пишет El Pais, и у другого приближенного Пучдемона, Уриола Солера. Этот человек, по мнению следствия, также действовал в интересах стратегии дезинформации и дестабилизации и с этой целью контактировал с Кремлем. Косвенным подтверждением служит тот факт, что в июне 2017 года Солер бывал в Петербурге.

Расследование о вмешательстве России в дела Каталонии началась год назад и было тайным. Референдум, на котором большинство каталонцев заявили, что хотят независимости от Испании, прошел в октябре 2017 года. После на территории начались стычки с правоохранительными органами, пострадали сотни людей. Королевская Испания не признала референдум легитимным и возбудила дела о подготовке мятежа, в том числе в отношении Пучдемона. Его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы. Параллельно он стал депутатом Европарламента.