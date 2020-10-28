FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 20:12
2
Печать

«12 синглов и каждый — полный провал, кроме Space Oddity». Вышел трейлер биографического фильма о Дэвиде Боуи

На YouTube появился официальный трейлер фильма Stardust (в российском переводе - «Дэвид Боуи: История человека со звезд») – байопика о легендарном певце Дэвиде Боуи.

«Боуи был одной из самых заметных легенд в истории музыки, но кем был этот человек за множеством масок?» - задаются вопросом авторы фильма.

По сюжету, 24-летний Боуи, создающий образ Зигги Стардаста, в 1971 году отправляется в Америку для продвижения своей новой записи The Man Who Sold the World. Он отправляется в тур от побережья до побережья.

Режиссер картины - Гэбриел Рэндж, главную роль исполняет Джонни Флинн («Крестовый поход в джинсах», «Двенадцатая ночь»). В картине не звучит песен Боуи: авторы не смогли добиться права на их использование, а сам Боуи был против байопиков о себе.

Премьера картины должна была состояться еще в апреле, однако была отменена из-за коронавируса, и впервые ленту показали лишь в октябре на фестивале в Сан-Диего. Ранее в сети появлялся полутораминутный фрагмент картины.

Дэвид Боуи (1947-2016) - британский рок-певец и автор песен, художник и актер, которого сравнивали с хамелеоном из-за постоянно меняющегося образа, но при этом узнаваемого стиля. Стал широко известен после выхода песни Space Oddity, создал сценический образ персонажа Зигги Стардаста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

кто-то страшный
В фильме о Боуи нет его песен и играет его какой-то смазливый упырек? Да это залог успеха прямо.
alexadmin
"Не страшно умереть. Страшно что умрешь, снимут кино и играть тебя будет Безруков"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний