«Боуи был одной из самых заметных легенд в истории музыки, но кем был этот человек за множеством масок?» - задаются вопросом авторы фильма.

На YouTube появился официальный трейлер фильма Stardust (в российском переводе - «Дэвид Боуи: История человека со звезд») – байопика о легендарном певце Дэвиде Боуи.

По сюжету, 24-летний Боуи, создающий образ Зигги Стардаста, в 1971 году отправляется в Америку для продвижения своей новой записи The Man Who Sold the World. Он отправляется в тур от побережья до побережья.

Режиссер картины - Гэбриел Рэндж, главную роль исполняет Джонни Флинн («Крестовый поход в джинсах», «Двенадцатая ночь»). В картине не звучит песен Боуи: авторы не смогли добиться права на их использование, а сам Боуи был против байопиков о себе.



Премьера картины должна была состояться еще в апреле, однако была отменена из-за коронавируса, и впервые ленту показали лишь в октябре на фестивале в Сан-Диего. Ранее в сети появлялся полутораминутный фрагмент картины.



Дэвид Боуи (1947-2016) - британский рок-певец и автор песен, художник и актер, которого сравнивали с хамелеоном из-за постоянно меняющегося образа, но при этом узнаваемого стиля. Стал широко известен после выхода песни Space Oddity, создал сценический образ персонажа Зигги Стардаста.