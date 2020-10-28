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28.10.2020 19:23
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«Никто, кроме нас!» В Волгоградской области потратили 40 млн рублей на сервис, в котором власти будут общаться с жителями региона

«Комсомольская правда — Волгоград» 28 октября пишет о сервисе общения чиновников Волгоградской области с жителями, который должен заработать в эти выходные. По данным издания, назваться он будет «Никто, кроме нас!».

Постановление, которое на днях подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает о создании цифровой платформы «развития механизмов социального взаимодействия граждан с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований региона».

В документе перед ресурсом поставлена цель — наладить диалог граждан с органами власти. В нем жители области смогут обсуждать напрямую с чиновниками все свои проблемы от дыр в дорогах до реализации нацпроектов. Создатели сайта полагают, что это «повысит лояльность населения к органам власти».

«Схема простая: любой житель Волгограда и области может зайти на этот сайт и оставить сообщение властям. Причем сделать это можно будет как анонимно, так и из своего личного кабинета (для чего человек должен будет зарегистрироваться на этой платформе)», — разъясняет издание механизм его работы.

На создание цифровой платформы потратили 40 миллионов бюджетных рублей.

С 1 ноября 2020 года этот сервис должен уже заработать в тестовом режиме. Губернатор уже поручил чиновникам активно участвовать в наполнении данной платформы.

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Комментарии (5)

Edrosos_Razvorov
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, но едросня великая нам путь озарила.
Агроном аэродрома
Слоган не тот. "Везде, кроме здесь!" надо.
kusto
Смешно, вместо ремонта дыр в дороге потратить 40 лямов на сервис, который легко заменяется уже готовыми email'ом или каким-нибудь телеграмом/вацапом. В итоге подрядчики при бабле, чиновники - при откатах, а народ - при ямах.
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