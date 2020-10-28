«Никто, кроме нас!» В Волгоградской области потратили 40 млн рублей на сервис, в котором власти будут общаться с жителями региона

«Комсомольская правда — Волгоград» 28 октября пишет о сервисе общения чиновников Волгоградской области с жителями, который должен заработать в эти выходные. По данным издания, назваться он будет «Никто, кроме нас!».

В документе перед ресурсом поставлена цель — наладить диалог граждан с органами власти. В нем жители области смогут обсуждать напрямую с чиновниками все свои проблемы от дыр в дорогах до реализации нацпроектов. Создатели сайта полагают, что это «повысит лояльность населения к органам власти».



«Схема простая: любой житель Волгограда и области может зайти на этот сайт и оставить сообщение властям. Причем сделать это можно будет как анонимно, так и из своего личного кабинета (для чего человек должен будет зарегистрироваться на этой платформе)», — разъясняет издание механизм его работы.



На создание цифровой платформы потратили 40 миллионов бюджетных рублей.



С 1 ноября 2020 года этот сервис должен уже заработать в тестовом режиме. Губернатор уже поручил чиновникам активно участвовать в наполнении данной платформы.

