Владелец небольшого магазина в Тайване сделал специальный ремонт для развлечения своих котов, которые жили в основном на чердаке. На потолке он установил специальные прозрачные панели — таким образом питомцы могут наблюдать за всем происходящим внизу.



Прославил своего друга один из пользователей Twitter, который опубликовал фотографии из магазина.