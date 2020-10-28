Владелец магазина в Тайване установил «котонаблюдение». Пушистый контроль следит за посетителями из-под потолка
Владелец небольшого магазина в Тайване сделал специальный ремонт для развлечения своих котов, которые жили в основном на чердаке. На потолке он установил специальные прозрачные панели — таким образом питомцы могут наблюдать за всем происходящим внизу.
Прославил своего друга один из пользователей Twitter, который опубликовал фотографии из магазина.
友達がお店の天井を猫用に改造したら監視されるようになってしまった pic.twitter.com/rrHZjb9TkE— 阿雞 (@SCMcrocodile) October 23, 2020
Теперь за всеми посетителями магазина установлено постоянное «котонаблюдение». А у котов появился свой «телевизор» с живыми людьми, за которыми они наблюдают свысока.