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28.10.2020 19:17
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Владелец магазина в Тайване установил «котонаблюдение». Пушистый контроль следит за посетителями из-под потолка

Владелец небольшого магазина в Тайване сделал специальный ремонт для развлечения своих котов, которые жили в основном на чердаке. На потолке он установил специальные прозрачные панели — таким образом питомцы могут наблюдать за всем происходящим внизу.

Прославил своего друга один из пользователей Twitter, который опубликовал фотографии из магазина.

Теперь за всеми посетителями магазина установлено постоянное «котонаблюдение». А у котов появился свой «телевизор» с живыми людьми, за которыми они наблюдают свысока.

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Комментарии (1)

Алекс99
Так это твит 5-дневной давности — что вы вдруг сейчас-то спохватились.
И тогда уж опубликовали бы фотографию из следующего твита того же пользователя: "что происходит, если этих котов вовремя не покормили" )))
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