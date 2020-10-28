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28.10.2020 18:01
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Прямой эфир с Ириной Потехиной. Говорим о школе, каникулах и дистанционном обучении

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и социальный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в прямом эфире программы «Инсайд» говорят о безопасности детей в период пандемии и о режиме работы школ.

Ирина Потехина в правительстве Санкт-Петербурга координирует и контролирует комитеты по образованию и по делам записи актов гражданского состояния, архивную службу. Свои вопросы могут задавать и наши читатели — можно оставлять здесь в комментариях, а также в социальных сетях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

263902711
Не считаете ли вы, что дети еще большие переносчики заразы? Они живут как минимум с родителями, а часто и с бабушками и дедушками. В школах же ограничения достаточно слабы, масок носить никто не обязан, сидят люди без дистанции, в одном помещении очень долго... Странные решения по поводу дистанционного режима. В Питере второе место по заболеваниям, а такие людные места не закрывают
184079852
Всё-таки я хотела бы понять, чего мне - желающей дистанционного обучения - ждать к концу каникул. Заявление в школе не принимают, дистанционная платформа дело будущего, учить я готова сама.
263902481
Вопрос: В сентябре этого года зам.министра просвещения Дмитрий Глушко в своем интервью озвучил следующую информацию: «… родители теперь имеют право перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой школе страны…Такая возможность предоставлена родителям в случае, если они сомневаются в эпидемиологической безопасности при нахождении в школе своего ребенка…»
Могут ли родители по своему желанию перевести ребенка в формат дистанционного обучения? Как это сделать и могут ли в школе отказать? На какой закон ссылаться?
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