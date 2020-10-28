Мариинский театр «пустит» зрителей на онлайн-репетиции и спектакли во Всемирный день балета
Мариинский театр отметит Всемирный день балета 29 октября «Корсаром» на исторической сцене, а также онлайн-марафоном спектаклей и открытых репетиций в своих социальных сетях.
С 13.00 до 14.00 в группе театра «ВКонтакте», в Facebook, а также на YouTube-канале пройдёт мастер-класс руководителя балетной труппы Юрия Фатеева с участием ведущих солистов. После этого, в 15.00, у зрителей появится возможность понаблюдать за репетицией прима-балерины Мариинского театра Виктории Терёшкиной и её педагога, заслуженной артистки РСФСР Любови Кунаковой.
Заключительная часть программы в Сети — ретроспектива лучших работ «Творческой мастерской молодых хореографов» за последние семь лет. Подключившиеся в 15.30 увидят работы Ильи Живого, Владимира Варнавы, Антона Пимонова, Юрия Смекалова и других.
Прямые трансляции в честь профессионального праздника проводит не только Мариинский театр, но также труппы Большого театра, Австралийского балета, Национального балета Канады, Шведского королевского балета. Первыми такой формат общения со зрителем в конце октября шесть лет назад реализовали танцовщики Королевского театра Ковент-Гарден из Лондона. Мариинский подхватил идею впервые.