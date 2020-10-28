В Петербурге утвердили бюджет территориального фонда ОМС на 2021 год

Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября приняло за основу законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы.



Законопроект в первом чтении поддержали 46 депутатов, один проголосовал против.

Доходы ТФОМС составят 12,2 млрд рублей на 2021 год, 12,9 млрд — на 2022 и 13,5 млрд рублей — на 2023 год. Расходы в рамках подпрограммы «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» составят 11,3, 11,9 и 12,5 млрд рублей соответственно.