В Петербурге утвердили бюджет территориального фонда ОМС на 2021 год

Заксобрание Петербурга на заседании 28 октября приняло за основу законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы.
Законопроект в первом чтении поддержали 46 депутатов, один проголосовал против.
Доходы ТФОМС составят 12,2 млрд рублей на 2021 год, 12,9 млрд — на 2022 и 13,5 млрд рублей — на 2023 год. Расходы в рамках подпрограммы «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» составят 11,3, 11,9 и 12,5 млрд рублей соответственно.
Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева обратила внимание, что плановые операции в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом были массово отложены. Глава ТФОМС Александр Кужель пояснил, что темпы оказания такой помощи позднее нарастили. Он признал, что по некоторым направлениям есть отставание, однако ряд направлений, в частности онкологические операции, проводится с превышением плана.
Парламентарии отметили, что ситуацию по здравоохранению в целом мог бы дать профильный вице-губернатор Олег Эргашев. Беспартийный депутат Максим Резник получил долгожданный ответ на вопрос, когда чиновник сможет найти время на посещение Мариинского дворца. Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил, что выступление Эргашева целесообразно назначить после окончательного принятия бюджета города, который 28 октября приняли только в первом чтении.