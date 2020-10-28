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28.10.2020 14:11
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Эрдоган заявил, что Россия «не желает мира» в Сирии, и обвинил ее в авиаударе по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на этой неделе нанесла авиаудар по оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Его слова 28 октября приводит турецкое агентство «Анадолу».

«Удар ВКС РФ по учебному центру сирийской оппозиции в Идлибе — показатель нежелания долгосрочного мира и стабильности в Сирии», — заявил Эрдоган.

Как пишут турецкие СМИ, судя по всему, речь идет об ударе по тренировочному центру сирийских мятежников, которых поддерживает Эрдоган. Лагерь расположен всего в 10 километрах от границы с Турцией. По информации местных изданий, авиаудар привел к гибели 80 бойцов.

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Комментарии (13)

victor_k
Любому вменяемому человеку было ясно давно, что с эрдогановской Турцией говорить не о чем.
ЭТО ВРАГ России.
И только наше "мудрое" руководство продавало Султану С-400, строило "турецкий поток", простило убитого лётчика и посла, предупредило о военном перевороте...

...А вот теперь Султан методично и с позором "обувает" титанов мысли, засевших в Кремле...
Очевидна профнепригодность раассейского руководства.
Modest_5e4ce41f7533b
Теперь он на Армении отыграется. Вот уж с друзьями не везет.
***_555
Почему молчит Маша и её босс? Долго РФ будет терпилой?
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