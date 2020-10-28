Эрдоган заявил, что Россия «не желает мира» в Сирии, и обвинил ее в авиаударе по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия на этой неделе нанесла авиаудар по оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Его слова 28 октября приводит турецкое агентство «Анадолу».



«Удар ВКС РФ по учебному центру сирийской оппозиции в Идлибе — показатель нежелания долгосрочного мира и стабильности в Сирии», — заявил Эрдоган.



Как пишут турецкие СМИ, судя по всему, речь идет об ударе по тренировочному центру сирийских мятежников, которых поддерживает Эрдоган. Лагерь расположен всего в 10 километрах от границы с Турцией. По информации местных изданий, авиаудар привел к гибели 80 бойцов.

