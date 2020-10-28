Петербуржец пожаловался на «полицейского», который отобрал телефон и подкинул странное. В МВД не узнали в нём своего
Житель Петербурга оказался участником спектакля, в котором ему отводилась роль жертвы полицейского произвола. Убедительности игре «актёра» добавило удостоверение, а наводку мог дать знакомый.
Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, накануне ночью в полицию обратился 23-летний житель Калининского района с просьбой разобраться с человеком, который от имени правоохранительных органов облегчил его карманы.
По словам молодого человека, около часа ночи к нему и двум знакомым в парадной на Карпинского, 34, подошёл неизвестный мужчина. Отрекомендовался сотрудником полиции, по регламенту продемонстрировал удостоверение и попросил предъявить содержимое карманов. При этом интересовал его только заявитель, у которого он забрал телефон и сторублёвую купюру, а взамен якобы оставил пакетик с подозрительным содержимым.
Утром в отделе полиции оперативники собрали трёх подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве. Одним из них оказался ровесник заявителя, с которым тот коротал ночь в парадной на Карпинского. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, ещё двоим 41 и 24 года. Оба ранее привлекались к ответственности за кражи, грабеж и мелкое мошенничество. Их задержали на двое суток, 23-летний знакомый потерпевшего отпущен под подписку о невыезде. Официально никто из подозреваемых не трудоустроен.