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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 11:07
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«Второго закрытия мы просто не переживем». Операторы детских развлечений просят Беглова разрешить им работать

Объединение операторов детских развлекательных центров обратилось к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой снять запрет на работу, введенный с 26 октября для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Петиция была опубликована на портале change.org 27 октября, на утро 28 октября ее подписали почти 700 человек.

По словам авторов, в отрасли детских развлечений работают сотни организаций. «Предприятия, которые после полугодового закрытия и так пытаются выжить из последних сил, повторный запрет добивает окончательно. Второго закрытия мы просто не переживем. Без работы остаются десятки тысяч жителей Санкт-Петербурга. Им куда обращаться за помощью?» — говорится в петиции.

Разрешение работать только детским комнатам до 50 кв. м участники рынка считают нелогичным. «Вместо того, чтобы соблюдать социальную дистанцию и на больших площадях дать возможность комфортного и безопасного размещения людей, создается скученность посетителей», — отмечают предприниматели.

Операторы детских развлечений предлагают губернатору использовать опыт Москвы, где власти не парализуют деятельность предприятий, а сокращают число контактов людей из групп риска.

Среди авторов обращения площадки Joki Joya, «Хлоп-Топ», Angry Birds Activity Park, Mouse House, «Планета игр», «Кидбург», Activity, «Котоваська», «Умпа-Лумпа», «Волшебная Миля», Fun Jump, «Выше Радуги».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

Sergik7
50% мамаш ленятся самостоятельно заниматься детьми и отдают в кружки.
Тогда условия ставьте для преподавателей и т.п.: сдача еженедельно на ковид либо вакцинация.
263772241
Лучше уж пусть они не переживут вторую волну, чем её не переживет система нашего здравоохранения
Nemcoff
Смысл от писем. Закрывайтесь, не котите лишние долги
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