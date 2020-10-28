«Второго закрытия мы просто не переживем». Операторы детских развлечений просят Беглова разрешить им работать
Объединение операторов детских развлекательных центров обратилось к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой снять запрет на работу, введенный с 26 октября для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Петиция была опубликована на портале change.org 27 октября, на утро 28 октября ее подписали почти 700 человек.
По словам авторов, в отрасли детских развлечений работают сотни организаций. «Предприятия, которые после полугодового закрытия и так пытаются выжить из последних сил, повторный запрет добивает окончательно. Второго закрытия мы просто не переживем. Без работы остаются десятки тысяч жителей Санкт-Петербурга. Им куда обращаться за помощью?» — говорится в петиции.
Разрешение работать только детским комнатам до 50 кв. м участники рынка считают нелогичным. «Вместо того, чтобы соблюдать социальную дистанцию и на больших площадях дать возможность комфортного и безопасного размещения людей, создается скученность посетителей», — отмечают предприниматели.
Операторы детских развлечений предлагают губернатору использовать опыт Москвы, где власти не парализуют деятельность предприятий, а сокращают число контактов людей из групп риска.
Среди авторов обращения площадки Joki Joya, «Хлоп-Топ», Angry Birds Activity Park, Mouse House, «Планета игр», «Кидбург», Activity, «Котоваська», «Умпа-Лумпа», «Волшебная Миля», Fun Jump, «Выше Радуги».