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28.10.2020 00:47
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Инженер-любитель из США выставил на продажу «реактивный кусок сыра»

Скриншот со страницы facebook.com/marketplace
Скриншот со страницы facebook.com/marketplace

Инженер-любитель из американского штата Висконсин выставил на продажу крайне необычный автомобиль, построенный им на базе спортивного карта. Он оснащен реактивным двигателем и кузовом в форме запечатанного куска сыра.

Как сообщает 27 октября Autonews со ссылкой на Motor1, автомобиль, который автор назвал Cheese-N-Ator, построен на базе рамы от спортивного карта, а его кузов сделан из деревянных панелей. Установленный на нем реактивный двигатель ранее использовался при тестировании авиационных моделей, но мощность его не называется. Кроме него, автомобиль оснащен и обычным бензиновым мотором мощностью в 6 «лошадей».

Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/Pa-9sxUlz-w" dir="auto">Dieter Sturm</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео с канала Dieter Sturm на Youtube
Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/Pa-9sxUlz-w" dir="auto">Dieter Sturm</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео с канала Dieter Sturm на Youtube
Скриншот видео с канала&nbsp;<a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string _" spellcheck="false" href="https://youtu.be/Pa-9sxUlz-w" dir="auto">Dieter Sturm</a>&nbsp;на Youtube
Скриншот видео с канала Dieter Sturm на Youtube

Необычное транспортное средство вряд ли способно разогнаться быстрее 50 км/ч, предполагает издание The Drive. А конструкция его не слишком безопасна: топливные баки расположены близко к водительскому сиденью, а мотор отделяет от водителя лишь тонкая перегородка.

Cheese-N-Ator был построена несколько лет назад, но теперь конструктор-любитель решил пристроить «единственный в своем роде кастомный реактивный кусок сыра» в хорошие руки и выставил его на продажу в Facebook Marketplace.

Скриншот со страницы facebook.com/marketplace
Скриншот со страницы facebook.com/marketplace

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