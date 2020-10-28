Инженер-любитель из американского штата Висконсин выставил на продажу крайне необычный автомобиль, построенный им на базе спортивного карта. Он оснащен реактивным двигателем и кузовом в форме запечатанного куска сыра.
Как сообщает 27 октября Autonews со ссылкой на Motor1, автомобиль, который автор назвал Cheese-N-Ator, построен на базе рамы от спортивного карта, а его кузов сделан из деревянных панелей. Установленный на нем реактивный двигатель ранее использовался при тестировании авиационных моделей, но мощность его не называется. Кроме него, автомобиль оснащен и обычным бензиновым мотором мощностью в 6 «лошадей».
Необычное транспортное средство вряд ли способно разогнаться быстрее 50 км/ч, предполагает издание The Drive. А конструкция его не слишком безопасна: топливные баки расположены близко к водительскому сиденью, а мотор отделяет от водителя лишь тонкая перегородка.
Cheese-N-Ator был построена несколько лет назад, но теперь конструктор-любитель решил пристроить «единственный в своем роде кастомный реактивный кусок сыра» в хорошие руки и выставил его на продажу в Facebook Marketplace.