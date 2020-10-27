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27.10.2020 19:46
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СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Фантенбергом

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании однолетнего контракта с защитником сборной Швеции Оскаром Фантенбергом. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды во вторник, 27 октября, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Оскар Фантенберг — чемпион Швеции и победитель Лиги чемпионов в составе «Фрёлунды». Сезон-2016/17 провел в Сочи, набрав 23 (3+20) очка в 44 матчах. С 2017 года выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер». В 124 играх НХЛ отметился 19 (5+14) очками. Участник чемпионата мира по хоккею 2016 года.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Для СКА очень нужная сейчас позиция. Защи просто отстой .
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