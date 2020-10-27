СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Фантенбергом

Хоккейный клуб СКА объявил о подписании однолетнего контракта с защитником сборной Швеции Оскаром Фантенбергом. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды во вторник, 27 октября, соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Оскар Фантенберг - в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 27, 2020
Приветствуем защитника сборной Швеции в Петербурге!
Контракт с Оскаром будет действовать до конца этого сезона. Ранее в КХЛ Фантенберг выступал за "Сочи", с 2017 года играл в Северной Америке.
📢 Подробнее: https://t.co/zCf310ROhJ #hcSKA pic.twitter.com/SrChbrMDC1
Оскар Фантенберг — чемпион Швеции и победитель Лиги чемпионов в составе «Фрёлунды». Сезон-2016/17 провел в Сочи, набрав 23 (3+20) очка в 44 матчах. С 2017 года выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер». В 124 играх НХЛ отметился 19 (5+14) очками. Участник чемпионата мира по хоккею 2016 года.