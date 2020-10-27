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27.10.2020 16:41
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Позолоченные икорницы, пиалы, кубок и драгоценные камни. Госдума ищет, кто нарисует «Златоустовские гравюры»

Госдума РФ до конца года планирует закупить позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы и кубок. Это следует из данных портала госзакупок. Нижняя палата парламента видит всё это выполненным в технике «Златоустовская гравюра».

Тендер пока не объявлен, запрос цен на право заключения договора поставки дорогой сувенирной продукции размещён в разделе «Планирование».

«Аппарат Государственной думы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовская гравюра на металле«… Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение», — говорится в документации.

Планируемый срок осуществления закупки — ноябрь 2020 года, планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2020 года.

В перечне объектов поставки один охотничий набор «Собаки», состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора «Черный кофе», каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок «Большой». Основные материалы изделий — латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор и драгоценные камни.

Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из дерева и шпона. Внутри депутаты видят подложку и ложемент из синего бархата. На коробке прожигом должен быть нанесён логотип Государственной думы РФ, говорится в техзадании.

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