Позолоченные икорницы, пиалы, кубок и драгоценные камни. Госдума ищет, кто нарисует «Златоустовские гравюры»

Госдума РФ до конца года планирует закупить позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы и кубок. Это следует из данных портала госзакупок. Нижняя палата парламента видит всё это выполненным в технике «Златоустовская гравюра».



Тендер пока не объявлен, запрос цен на право заключения договора поставки дорогой сувенирной продукции размещён в разделе «Планирование».



«Аппарат Государственной думы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовская гравюра на металле«… Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение», — говорится в документации.

