Позолоченные икорницы, пиалы, кубок и драгоценные камни. Госдума ищет, кто нарисует «Златоустовские гравюры»
Госдума РФ до конца года планирует закупить позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы и кубок. Это следует из данных портала госзакупок. Нижняя палата парламента видит всё это выполненным в технике «Златоустовская гравюра».
Тендер пока не объявлен, запрос цен на право заключения договора поставки дорогой сувенирной продукции размещён в разделе «Планирование».
«Аппарат Государственной думы планирует в 2020 году провести электронный аукцион на осуществление закупки на оказание услуг по поставке сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовская гравюра на металле«… Просим вас подготовить и направить в адрес аппарата Государственной думы коммерческое предложение», — говорится в документации.
Планируемый срок осуществления закупки — ноябрь 2020 года, планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2020 года.
В перечне объектов поставки один охотничий набор «Собаки», состоящий из круглой фляжки и трех рюмок; два набора «Черный кофе», каждый из которых состоит из двух кофейных пар, подноса и двух ложек. В списке две икорницы, шесть пиал, две из которых с блюдцами, один кубок «Большой». Основные материалы изделий — латунь, никель, позолота 999,9 пробы. Некоторые изделия включают фарфор и драгоценные камни.
Изделия должны быть упакованы в подарочный футляр из дерева и шпона. Внутри депутаты видят подложку и ложемент из синего бархата. На коробке прожигом должен быть нанесён логотип Государственной думы РФ, говорится в техзадании.