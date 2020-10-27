Один из участников группы «Би-2» Егор Бортников, более известный под псевдонимом Лёва Би-2, болеет коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram 26 октября.



Сперва Бортников намекнул на диагноз фотографией себя и дезинфектора, а уже потом подтвердил догадки фанатов о том, что заболел.



«Стремительно лежу. Уже выздоравливаю», — коротко ответил Лёва Би-2 на многочисленные вопросы и пожелания поскорее пойти на поправку.

