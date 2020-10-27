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27.10.2020 15:51
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«Стремительно лежу». Лёва Би-2 сообщил, что болен коронавирусом

Один из участников группы «Би-2» Егор Бортников, более известный под псевдонимом Лёва Би-2, болеет коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram 26 октября.

Сперва Бортников намекнул на диагноз фотографией себя и дезинфектора, а уже потом подтвердил догадки фанатов о том, что заболел.

«Стремительно лежу. Уже выздоравливаю», — коротко ответил Лёва Би-2 на многочисленные вопросы и пожелания поскорее пойти на поправку.

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Комментарии (1)

Так они с Шурой вроде поменяли фамилии на БИ-2, когда у них были проблемы с концертным директором
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