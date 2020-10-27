Телеведущая Алена Водонаева в своих соцсетях пожаловалась на сервис «Яндекс.Такси» после поездки с водителем, который ехал без маски. Он отказался ее надеть и предпочел выставить девушку из машины.

Запись появилась в инстаграм-сторис Водонаевой 26 октября. Она объяснила, что села в машину, опаздывая на встречу, и вскоре после начала поездки обратила внимание, что на водителе нет маски, при этом он «отхаркнул». Девушка спросила у мужчины, почему на нем нет СИЗ, на что он ответил, что маску не носит.