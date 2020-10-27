«Хоть в маске, хоть в противогазе. Вылазийте». Водонаева сделала замечание водителю такси без маски и была высажена
Телеведущая Алена Водонаева в своих соцсетях пожаловалась на сервис «Яндекс.Такси» после поездки с водителем, который ехал без маски. Он отказался ее надеть и предпочел выставить девушку из машины.
Запись появилась в инстаграм-сторис Водонаевой 26 октября. Она объяснила, что села в машину, опаздывая на встречу, и вскоре после начала поездки обратила внимание, что на водителе нет маски, при этом он «отхаркнул». Девушка спросила у мужчины, почему на нем нет СИЗ, на что он ответил, что маску не носит.
Замечание о том, что делать он это обязан, было встречено вопросом: «Кто вам такое сказал?». Судя по диалогу, водитель не верит в коронавирус. «Какая пандемия? О какой пандемии вы говорите вообще? Вы знаете, что такое пандемия?» — пошел в наступление мужчина. Уговоры и замечание на тему «клиент всегда прав» не подействовали, водитель завершил поездку и высадил Водонаеву. «Вы меня высаживаете, потому что я без маски?» — удивилась девушка. «Хоть в маске, хоть в противогазе. Вылазийте», — был непреклонен и безграмотен водитель.
Девушка утверждает, что несколько раз у себя в соцсетях отметила аккаунт «Яндекса», но в ответ администратор страницы ограничил Водонаевой доступ. Теперь она готова на основе опроса подписчиков выбрать самый качественный сервис такси в Москве и рекламировать его бесплатно.