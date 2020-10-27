«Чушь собачья». Милонов прокомментировал информацию о недопуске на заседание Госдумы из-за отказа сдавать тест на COVID-19

В Госдуме перед началом пленарных заседаний введено обязательное тестирование как депутатов, так и сотрудников аппарата парламента. О том, что Милонова и Поклонскую не пустили в зал заседаний Думы из-за якобы отказа сдать тест на «ковид», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате парламента.

Депутаты Виталий Милонов и Наталья Поклонская не отказывались от сдачи теста на коронавирус. В настоящее время в зал пленарных заседаний Госдумы просят не заходить без результатов теста, но это не мешает парламентариям работать, так как рядом обустроены специальные кабинеты. Об этом Милонов 27 октября рассказал «Фонтанке».

При этом во время заседания спикер Вячеслав Володин заявил, что двоим депутатам запретили вход, так как они не прошли тестирование. Конкретных фамилий он не называл.

Виталий Милонов опроверг информацию об отказе сдать тест. «Один дурачок написал и всех ввел в заблуждение. Чушь собачья. Конечно, был [на заседании]. Тем более что мы якобы отказывались сдавать — это вранье собачье... Кто же будет отказываться от сдачи теста? Это же несложно. Наталья тоже не отказывалась», — сказал он.

Парламентарий подтвердил, что сдача теста является обязательной. «Честно говоря, не всегда удается, потому что сдают анализ в воскресенье. В воскресенье многие люди ходят, предположим, в церковь, проводят время с семьей. Поэтому тяжело сдавать эти анализы», — рассказал он.

«Я был в Госдуме, у меня регистрация есть. В зал без теста просят не заходить. Это нормально. В зале без теста мы не сидим, мы сидим рядом в кабинетах. Точно так же, как [Валентина] Терешкова, [Артур] Чилингаров. Например, все пожилые депутаты имеют право вообще не ходить, а я имею право не ходить, потому что у меня шестеро детей, между прочим», — пояснил особенности работы депутат.