Десять богатейших людей мира за день потеряли более $17 млрд на фоне коронавируса

Совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день уменьшилось более чем на $17 млрд. Об этом 27 октября сообщает Forbes со ссылкой на данные своего сервиса Real-Time.



Причиной этого стало обрушение индексов на фондовой бирже на фоне распространения COVID-19 в понедельник, 26 октября. В результате снизилось состояние девяти из десяти богатейших миллиардеров мира, включая сооснователя Microsoft Билла Гейтса и основателя Tesla Илона Маска. В плюсе остался только основатель и глава Amazon Джефф Безос, заработавший за день $144 млн (+0,08%).

