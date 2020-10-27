Десять богатейших людей мира за день потеряли более $17 млрд на фоне коронавируса
Совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день уменьшилось более чем на $17 млрд. Об этом 27 октября сообщает Forbes со ссылкой на данные своего сервиса Real-Time.
Причиной этого стало обрушение индексов на фондовой бирже на фоне распространения COVID-19 в понедельник, 26 октября. В результате снизилось состояние девяти из десяти богатейших миллиардеров мира, включая сооснователя Microsoft Билла Гейтса и основателя Tesla Илона Маска. В плюсе остался только основатель и глава Amazon Джефф Безос, заработавший за день $144 млн (+0,08%).
Для промышленного индекса Dow Jones, охватывающего 30 крупнейших торгующихся на бирже компаний США, понедельник стал худшим днем с начала сентября. Индекс S&P 500, объединяющий 500 крупнейших торгующихся компаний США, потерял за день 1,9% — падение стало самым большим за месяц.
Обвал индексов связывают с рекордным за последние семь дней количеством выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в США. По данным на 26 октября, в стране зафиксировали 68 767 заболевших за сутки.