Продажи новых машин в Петербурге в третьем квартале выросли на 7%. Спрос подогрело ослабление рубля и снятие ограничений
За третий квартал 2020 года петербургские дилеры продали более 41 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019-го, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 27 октября.
Этот результат превзошел даже показатель за аналогичный период 2018 года, хотя тогда продажи автомобилей в городе активно росли. Успех стал возможен благодаря окончанию ограничений на работу автосалонов, падению рубля относительно доллара и евро, ожиданию второй волны пандемии, пояснил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.
Только в сентябре в Северной столице было реализовано 13 352 новых автомобиля, что на 6% больше показателя сентября 2019-го. Впервые в этом году за месяц продано более 2000 автомобилей одного бренда. Это удалось дилерам Hyundai — 2059 машин. Последний раз корейская марка преодолевала этот рубеж в декабре 2018 года. Лидером петербургского авторынка по-прежнему остается другой корейский бренд — KIA. На третьем месте находится LADA.
Но пока рынку не удалось наверстать упущенное во время действия ограничений. В январе — сентябре 2020 года было продано 95 129 новых автомобилей, что на 15% меньше, чем за девять месяцев 2019-го.