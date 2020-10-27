Продажи новых машин в Петербурге в третьем квартале выросли на 7%. Спрос подогрело ослабление рубля и снятие ограничений

За третий квартал 2020 года петербургские дилеры продали более 41 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019-го, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 27 октября.



Этот результат превзошел даже показатель за аналогичный период 2018 года, хотя тогда продажи автомобилей в городе активно росли. Успех стал возможен благодаря окончанию ограничений на работу автосалонов, падению рубля относительно доллара и евро, ожиданию второй волны пандемии, пояснил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

