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27.10.2020 11:40
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Продажи новых машин в Петербурге в третьем квартале выросли на 7%. Спрос подогрело ослабление рубля и снятие ограничений

За третий квартал 2020 года петербургские дилеры продали более 41 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019-го, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 27 октября.

Этот результат превзошел даже показатель за аналогичный период 2018 года, хотя тогда продажи автомобилей в городе активно росли. Успех стал возможен благодаря окончанию ограничений на работу автосалонов, падению рубля относительно доллара и евро, ожиданию второй волны пандемии, пояснил ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Только в сентябре в Северной столице было реализовано 13 352 новых автомобиля, что на 6% больше показателя сентября 2019-го. Впервые в этом году за месяц продано более 2000 автомобилей одного бренда. Это удалось дилерам Hyundai — 2059 машин. Последний раз корейская марка преодолевала этот рубеж в декабре 2018 года. Лидером петербургского авторынка по-прежнему остается другой корейский бренд — KIA. На третьем месте находится LADA.

Но пока рынку не удалось наверстать упущенное во время действия ограничений. В январе — сентябре 2020 года было продано 95 129 новых автомобилей, что на 15% меньше, чем за девять месяцев 2019-го.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Piter Russo
Сейчас спрос превышает предложение. У дилеров проблемы с поставками от дистрибьюторов, Киа ещё более менее нормально отгружает,хотя есть задержки, а с Хендэ проблемы - поставщики запчастей подвели.
Народ же хватает все что есть в наличии.
Но последние две недели банки автокредиты плохо выдают, отказов много идёт.
260667591
Все хорошо у корейцев, но угоняют их сейчас просто в космических масштабах
hal9000
А что там за Киа в лидерах..?..Рио чтоли?..оптиму вроде у нас не делают..спортеэдж тоже..
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