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27.10.2020 09:03
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Пожар в Московском районе перекрыл улицу. Она затянута дымом

Деревянный дом загорелся на Киевской улице в Московском районе Петербурга утром 27 октября. Движение пришлось временно закрыть.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

Фото с места пожара оказались в распоряжении «Фонтанки». По информации ГУ МЧС, горит здание размером 10 на 10 метров. Судя по всему, огонь занял всю площадь. Дым застелил улицу, на которой стоит техника спасателей.

Как сообщает ГИБДД, движение перекрыто по Киевской от Новорыбинской до Московского шоссе.

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Комментарии (5)

Батарейкин
Бггггг!! Фъ жжжот!
Mr.Long
Позор за такую подачу информации. Как можно перепутать шоссе с проспектом?!
Николай Шилин
Главное хорошо распорядитесь этим фото. Удачи!
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