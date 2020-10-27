Роспотребнадзор ожидает ухудшения ситуации с коронавирусом к февралю

Эпидемия коронавируса еще больше наберет обороты в феврале-марте, а ждать стабилизации можно только к лету следующего года. При этом, периодически будут возникать «горячие точки», считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Для того, чтобы кривая заболеваемости пошла вниз, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, рассказала она 27 октября РИА Новости. Это произойдет либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. Она добавила, что коронавирус в различных странах может быть активен еще минимум полтора года.

