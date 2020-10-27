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27.10.2020 07:05
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Роспотребнадзор ожидает ухудшения ситуации с коронавирусом к февралю

Эпидемия коронавируса еще больше наберет обороты в феврале-марте, а ждать стабилизации можно только к лету следующего года. При этом, периодически будут возникать «горячие точки», считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Для того, чтобы кривая заболеваемости пошла вниз, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, рассказала она 27 октября РИА Новости. Это произойдет либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител. Она добавила, что коронавирус в различных странах может быть активен еще минимум полтора года.

В России с начала пандемии инфекцией заразились более полутора миллиона человек, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались. За прошедшие сутки выявлено около 17,3 тысячи новых случаев, что стало антирекордом.

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Комментарии (1)

GermanIvanov
Любите "безмасочников" - они наш щит от вируса. Подавляющее большинство из них или переболеет или вымрет. Таким образом и выработается пресловутый коллективный иммунитет, который позволит всем остальным людям снять респираторы или вылезти из бункеров....
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