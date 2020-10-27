Правительство по поручению Путина до декабря проработает вопрос выплат на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет. Информация об этом опубликована на сайте Кремля 26 октября.

Сообщается, что глава государства просил «рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты».