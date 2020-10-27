Правительство по поручению Путина до декабря проработает вопрос выплат на детей до 7 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет. Информация об этом опубликована на сайте Кремля 26 октября.
Сообщается, что глава государства просил «рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты».
Такая задача поставлена перед правительством в рамках достижения национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Срок рассмотрения поручения — до 1 декабря 2020 года.
После начала пандемии, в апреле 2020 года, ежемесячные «детские» выплаты назначили россиянам, лишившимся рабочего места после 1 марта — по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Также безработные получали пособие в размере 12 130 руб. Решение о выплатах на ребёнка продлевали в июне и сентябре.