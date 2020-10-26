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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 21:15
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Словения закрыла передвижение между муниципалитетами, Германия планирует ввести «лёгкий карантин»

Правительство Словении с 26 октября ограничило передвижение людей между муниципалитетами, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В постановлении есть только 13 причин, по которым в виде исключения можно нарушить запрет. Среди них — прибытие и отъезд на работу или срочный уход за могилой.

За 25 октября в стране было выявлено 1115 новых заражений COVID-19, 10 человек умерли. В больницах проходят лечение 523 пациента с коронавирусом. Ранее, 13 октября, общественность была шокирована, узнав, что накануне было зарегистрировано 707 новых случаев заболевания. Через неделю, 20 октября, их стало вдвое больше — 1503. С начала пандемии количество диагностированных случаев COVID-19 в Словении превысило 24 тысячи, число погибших приближается к 250.

Кроме того, в стране введён комендантский час с 21:00 до 6:00. Массовые мероприятия под запретом. Нарушение карается штрафом до 4000 евро.

Об ограничениях задумалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, она предлагает «лёгкий локдаун»: закрытие заведений общепита, отказ от массовых мероприятий. В районах с невысоким уровнем распространения инфекции школы, детские сады и магазины предполагается оставить открытыми.

По информации Института Роберта Коха на 26 октября, за сутки в Германии число заражённых выросло на 8 685. Всего COVID-19 диагностировали почти у 438 тыс. человек, число жертв коронавируса перевалило за 10 тыс.

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Комментарии (2)

Sergik7
У них штраф до 4000 евро, у нас до 4000 руб, т.е. всё у нас хорошо.
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