Словения закрыла передвижение между муниципалитетами, Германия планирует ввести «лёгкий карантин»
Правительство Словении с 26 октября ограничило передвижение людей между муниципалитетами, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В постановлении есть только 13 причин, по которым в виде исключения можно нарушить запрет. Среди них — прибытие и отъезд на работу или срочный уход за могилой.
За 25 октября в стране было выявлено 1115 новых заражений COVID-19, 10 человек умерли. В больницах проходят лечение 523 пациента с коронавирусом. Ранее, 13 октября, общественность была шокирована, узнав, что накануне было зарегистрировано 707 новых случаев заболевания. Через неделю, 20 октября, их стало вдвое больше — 1503. С начала пандемии количество диагностированных случаев COVID-19 в Словении превысило 24 тысячи, число погибших приближается к 250.
Кроме того, в стране введён комендантский час с 21:00 до 6:00. Массовые мероприятия под запретом. Нарушение карается штрафом до 4000 евро.
Об ограничениях задумалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как пишет Bild со ссылкой на собственные источники, она предлагает «лёгкий локдаун»: закрытие заведений общепита, отказ от массовых мероприятий. В районах с невысоким уровнем распространения инфекции школы, детские сады и магазины предполагается оставить открытыми.
По информации Института Роберта Коха на 26 октября, за сутки в Германии число заражённых выросло на 8 685. Всего COVID-19 диагностировали почти у 438 тыс. человек, число жертв коронавируса перевалило за 10 тыс.