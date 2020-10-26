Словения закрыла передвижение между муниципалитетами, Германия планирует ввести «лёгкий карантин»

Правительство Словении с 26 октября ограничило передвижение людей между муниципалитетами, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В постановлении есть только 13 причин, по которым в виде исключения можно нарушить запрет. Среди них — прибытие и отъезд на работу или срочный уход за могилой.

За 25 октября в стране было выявлено 1115 новых заражений COVID-19, 10 человек умерли. В больницах проходят лечение 523 пациента с коронавирусом. Ранее, 13 октября, общественность была шокирована, узнав, что накануне было зарегистрировано 707 новых случаев заболевания. Через неделю, 20 октября, их стало вдвое больше — 1503. С начала пандемии количество диагностированных случаев COVID-19 в Словении превысило 24 тысячи, число погибших приближается к 250.