NASA: На видимой стороне Луне впервые обнаружили воду

Как сообщает 26 октября агентство, SOFIA — это модифицированный реактивный лайнер Boeing 747SP с телескопом, летающий на высотах до 14 км. С его борта исследователи смогли обнаружить молекулы H2O в кратере Клавиуса, одном из крупнейших, видимых с Земли. Согласно полученным данным, воды на поверхности по земным понятиям совсем немного. Для сравнения: в пустыне Сахара её в 100 раз больше, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте.

Но, несмотря на небольшой объем, открытие поднимает важные вопросы о том, как возникает вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности спутника Земли.