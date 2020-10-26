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26.10.2020 20:51
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NASA: На видимой стороне Луне впервые обнаружили воду

Фото: NASA

Как сообщает 26 октября агентство, SOFIA — это модифицированный реактивный лайнер Boeing 747SP с телескопом, летающий на высотах до 14 км. С его борта исследователи смогли обнаружить молекулы H2O в кратере Клавиуса, одном из крупнейших, видимых с Земли. Согласно полученным данным, воды на поверхности по земным понятиям совсем немного. Для сравнения: в пустыне Сахара её в 100 раз больше, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте.

Но, несмотря на небольшой объем, открытие поднимает важные вопросы о том, как возникает вода и как она сохраняется на суровой безвоздушной поверхности спутника Земли.

«Это открытие бросает вызов нашему пониманию лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы о ресурсах, имеющих отношение к исследованию дальнего космоса», — отметил директор отдела астрофизики Управления научной миссии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Пол Герц.

Фото: NASA

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