Экс-главред «Дождя» Михаил Зыгарь выпускает книгу о том, «как в России закончились выборы»
В ноябре выйдет новая книга Михаила Зыгаря «Все свободны. История про то, как в 1996 году в России закончились выборы». Снимок обложки 26 октября появился на его странице в Instagram. Работу, маркированную 18+, опубликует издательство «Альпина».
«Конец 1995 года. Старому президенту очень сложно отказаться от власти — особенно когда его окружение уверяет, что никто, кроме него, не справится. Даже лёжа на больничной койке после инфаркта, Борис Ельцин решает баллотироваться вновь. Эти выборы станут переломными в истории России. Сторонники президента приложат все возможные и невозможные усилия ради сохранения свободы. И вроде бы одержат победу. Но в итоге получат прямо противоположное тому, за что боролись», — сказано в описании книги Зыгаря на странице «Альпины Паблишер».
Михаил Зыгарь — бывший главред «Дождя», автор бестселлера «Вся кремлёвская рать. Краткая история современной России», выпущенного в 2015 году, и книги «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 — 1917».