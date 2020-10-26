Смольный анонсировал «непростой год». Дефицит бюджета почти уперся в дозволенный потолок

Правительство Петербурга будет стараться уменьшать дефицит бюджета с 2022 года. В следующем году этот показатель, согласно проекту бюджета, почти упрется в разрешенную планку в 15% от собственных доходов города. Об этом 26 октября на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

«Следующий год будет достаточно непростым. По дефициту мы практически уперлись в верхнюю планку, предусмотренную Бюджетным кодексом РФ, — 15%. В 2021 году, в соответствии с проектом, дефицит составит 14,6% от собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении это более 87 млрд рублей. Следующий год у нас будет год восстановления, поэтому мы считаем, необходимо поддерживать достаточно высокий уровень расходов», — сказал Корабельников.