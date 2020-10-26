Смольный анонсировал «непростой год». Дефицит бюджета почти уперся в дозволенный потолок
Правительство Петербурга будет стараться уменьшать дефицит бюджета с 2022 года. В следующем году этот показатель, согласно проекту бюджета, почти упрется в разрешенную планку в 15% от собственных доходов города. Об этом 26 октября на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.
«Следующий год будет достаточно непростым. По дефициту мы практически уперлись в верхнюю планку, предусмотренную Бюджетным кодексом РФ, — 15%. В 2021 году, в соответствии с проектом, дефицит составит 14,6% от собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении это более 87 млрд рублей. Следующий год у нас будет год восстановления, поэтому мы считаем, необходимо поддерживать достаточно высокий уровень расходов», — сказал Корабельников.
По его словам, дефицит город будет стараться уменьшать с 2022 года. Глава комитета добавил, что достичь экономической ситуации до уровня докризисного 2019 года Смольный надеется в конце 2021-го — 2022 году.
Корабельников констатировал, что правительство ждет увеличения доли неналоговых доходов, которые обусловлены двумя факторами: проведением транспортной реформы (плата за провоз пассажиров и багажа) и поступлением штрафов за нарушение дорожного движения.
Проект бюджета на 2021 и плановые 2022–2023 годы Заксобрание Петербурга рассмотрит в среду, 28 октября. Ранее «Фонтанка» писала о том, куда планируется тратить средства и на чем экономить. Одним из неприятных для горожан последствий может стать повышение платы за капремонт.