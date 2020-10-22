В Петербурге тарифы на капремонт могут вырасти на треть

В Петербурге плату за капремонт могут поднять еще на три рубля за квадратный метр в случае, если в бюджет города на эти цели не заложат дополнительные 3,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на председателя жилищного комитета Виктора Борщева рассказал 22 октября в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.



О том, насколько могут подрасти, стало известно на заседании комиссии Заксобрания по социальной политике. «Отвечая на мой вопрос, глава Жилкома Валерий Борщев сказал, что если эти деньги не будут выделены при втором чтении, плата за капремонт должна быть повышена на 3 рубля с 1 кв. метра», — написал депутат. Он добавил, что планирует внести соответствующие поправки в законопроект о бюджете.