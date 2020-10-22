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22.10.2020 14:00
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В Петербурге тарифы на капремонт могут вырасти на треть

В Петербурге плату за капремонт могут поднять еще на три рубля за квадратный метр в случае, если в бюджет города на эти цели не заложат дополнительные 3,5 млрд рублей. Об этом со ссылкой на председателя жилищного комитета Виктора Борщева рассказал 22 октября в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.

О том, насколько могут подрасти, стало известно на заседании комиссии Заксобрания по социальной политике. «Отвечая на мой вопрос, глава Жилкома Валерий Борщев сказал, что если эти деньги не будут выделены при втором чтении, плата за капремонт должна быть повышена на 3 рубля с 1 кв. метра», — написал депутат. Он добавил, что планирует внести соответствующие поправки в законопроект о бюджете.

С учетом того, что в настоящее время тариф составляет 8–9 рублей за квадратный метр, рост может составить 24–33%.

Ранее глава жилищного комитета Виктор Борщев в ходе нулевых чтений заявил о потребности в бюджетном финансировании на 3,5 млрд. По его словам, без этого взносы с горожан придется снова повышать.

Программа капремонта домов финансируется за счет взносов собственников жилья и субсидий из бюджета. В начале 2020 года взносы с петербуржцев выросли вдвое. Весной произошел секвестр бюджета в связи с пандемией. Смольный переверстал бюджет так, что практически самоустранился от программы на этот год, в 10 раз сократив 3-миллиардную субсидию фонду.

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Комментарии (16)

260659631
ничего в инернете как обычно поплачем и понесем денюшки как всегда
Runtime
Вы что платите за это добровольно?
victor_k
...А вы не охренели ли, граждане чиновники?
И так мы за капремонт платим очень кругленькие суммы ежемесячно...

ВАМ МАЛО?!.
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